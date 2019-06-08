Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T21:54Z
https://ria.ru/20190608/1555411190.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155541/11/1555411180_0:0:2914:1639_1036x0_80_0_0_3a93f5cfd48f5444ab95301786fecc4b.jpg
РИА Новости

Суд не дал защите Голунова дополнительное время на ознакомление с делом

Вчера, 21:54
749
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы не дал защите журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, дополнительное время для ознакомления с материалами дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат Ольга Динзе пожаловалась, что ей дали мало времени для ознакомления с материалами дела и согласования позиции защиты со своим доверителем. "Мы рассматриваем вопрос о такой серьезной мере пресечения, как арест, нам необходимо изучить материалы и выработать позицию", - отметила адвокат.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
Вчера, 21:34
Прокурор поддержал просьбу следователя об аресте Голунова
Однако судья посчитал, что времени было предоставлено достаточно, так как он сейчас не слушает дело по существу.
Ранее Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте журналиста.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
Татьяна Москалькова
Вчера, 16:43
Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
Журналист Иван Голунов
Вчера, 16:54
СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев
Вчера, 16:19
Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
1011151
Обсудить 1
Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД
12:07Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви
12:04В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения
12:02В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского
12:02Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики
12:01Защита Голунова подала жалобу из-за удержания его в полиции больше 48 часов
11:59Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали
11:49Молдавия входит в серьезный политический кризис, считает эксперт
11:49Наблюдатели ОДКБ отметили высокий уровень организации выборов в Казахстане
11:48Наблюдатели рассказали о голосовании на выборах президента Казахстана
11:44В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
11:41Саакашвили проводит опрос по объединению с партией "Гражданская позиция"
11:39Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся
11:39Парламент Молдавии признал незаконным правительство Филипа
11:30В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
11:30Несколько человек задержали в ходе митинга в столице Казахстана
11:25Защита Голунова попросила СК проверить действия задержавших его полицейских
11:24Макаревич объяснил отмену выступления "Машины времени" 12 июня
11:17Явка на выборах в Казахстане по данным на 11.00 мск составила 51,8%
11:16В Японии завершилась встреча министров финансов стран "двадцатки"
Лента новостейМолния