Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в Оттаве

Инцидент произошел на рынке Байуорд в пятницу вечером по местному времени. Неизвестный выстрелил в музыканта два раза. По данным полиции, 41-летнего Кэмпбелла доставили в больницу в критическом состоянии, однако позже он скончался от полученных ранений.