Главу Службы информации и безопасности Молдавии отправили в отставку

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты молдавского парламента на заседании поддержали отставку главы Службы информации и безопасности республики Василия Ботнаря, заявила спикер Зинаида Гречаный.
Проект постановления об отставке главы Службы информации и безопасности представил депутат блока ACUM Сергей Литвиненко. По его словам, Ботнарь неоднократно нарушал закон и был замешан в прошлогоднем скандале, связанном с высылкой из страны семи учителей, преподававших в Молдавии в сети турецких лицеев.
"Выносим законопроект на голосование, за - 59 депутатов, принято", - сообщила Гречаный.
Василий Ботнарь был назначен главой СИБ в мае 2018 года, до этого он был председателем правления "Moldovagaz".