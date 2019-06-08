Главу Службы информации и безопасности Молдавии отправили в отставку

Проект постановления об отставке главы Службы информации и безопасности представил депутат блока ACUM Сергей Литвиненко. По его словам, Ботнарь неоднократно нарушал закон и был замешан в прошлогоднем скандале, связанном с высылкой из страны семи учителей, преподававших в Молдавии в сети турецких лицеев.