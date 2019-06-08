Десять тысяч человек приняли участие в акциях "желтых жилетов" во Франции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 10,3 тысячи человек приняли участие в 30-й акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, сообщает телеканал Около 10,3 тысячи человек приняли участие в 30-й акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.

В Париже в демонстрации приняли участие около 1,1 тысячи человек. Телеканал напоминает, что в прошлую субботу в акциях приняли участие 9,5 тысячи человек по всей стране, в том числе 1,5 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.

В городе Монпелье на юге Франции в 30-й акции "желтых жилетов" приняли участие около 2 тысяч демонстрантов. Организаторы акции утверждают, что число участников составило 5 тысяч человек. Во время манифестации полиция применила слезоточивый газ и водометы. Некоторые протестующие начали громить витрины, ломать трамвайную остановку, подожгли мусорный контейнер и картонные коробки.

Телеканал сообщает, что в ходе столкновений по состоянию на 16.00 (17.00 мск) в Монпелье пострадали четверо протестующих и четыре сотрудника полиции. Некоторые манифестанты метали камни, бутылки и петарды. У одного сотрудника полиции был зафиксирован ожог на руке. Телеканал со ссылкой на префектуру уточняет, что на момент 16.30 (17.30 мск) правоохранителям удалось задержать семь человек.

Газета Bien Public сообщает, что в городе Дижон на востоке Франции на момент 14.30 (15.30 мск) в акции приняли участие около 500 человек. При этом лишь небольшая часть протестующих надела желтые жилеты. Протестующие кидали камни в окна местного отеля, полиция применила слезоточивый газ. В официальном Twitter-аккаунте префекта региона Бургундия-Франш-Конте и его департамента Кот-д'Ор, административным центром которого является Дижон, сообщается, что в ходе манифестации пострадали два сотрудника правоохранительных органов и прохожий. При этом 13 протестующих были задержаны.

Телеканал BFMTV уточняет, что в других городах Франции на улицы вышло сравнительно небольшое количество людей - от 200 в Марселе до 600 в Бордо.