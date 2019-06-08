Десять тысяч человек приняли участие в акциях "желтых жилетов" во Франции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 10,3 тысячи человек приняли участие в 30-й акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.
В Париже в демонстрации приняли участие около 1,1 тысячи человек. Телеканал напоминает, что в прошлую субботу в акциях приняли участие 9,5 тысячи человек по всей стране, в том числе 1,5 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.
В городе Монпелье на юге Франции в 30-й акции "желтых жилетов" приняли участие около 2 тысяч демонстрантов. Организаторы акции утверждают, что число участников составило 5 тысяч человек. Во время манифестации полиция применила слезоточивый газ и водометы. Некоторые протестующие начали громить витрины, ломать трамвайную остановку, подожгли мусорный контейнер и картонные коробки.
Телеканал сообщает, что в ходе столкновений по состоянию на 16.00 (17.00 мск) в Монпелье пострадали четверо протестующих и четыре сотрудника полиции. Некоторые манифестанты метали камни, бутылки и петарды. У одного сотрудника полиции был зафиксирован ожог на руке. Телеканал со ссылкой на префектуру уточняет, что на момент 16.30 (17.30 мск) правоохранителям удалось задержать семь человек.
Газета Bien Public сообщает, что в городе Дижон на востоке Франции на момент 14.30 (15.30 мск) в акции приняли участие около 500 человек. При этом лишь небольшая часть протестующих надела желтые жилеты. Протестующие кидали камни в окна местного отеля, полиция применила слезоточивый газ. В официальном Twitter-аккаунте префекта региона Бургундия-Франш-Конте и его департамента Кот-д'Ор, административным центром которого является Дижон, сообщается, что в ходе манифестации пострадали два сотрудника правоохранительных органов и прохожий. При этом 13 протестующих были задержаны.
Телеканал BFMTV уточняет, что в других городах Франции на улицы вышло сравнительно небольшое количество людей - от 200 в Марселе до 600 в Бордо.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.