Парламент Молдавии осудил последние решения Конституционного суда

КИШИНЕВ, 8 июня — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в субботу единогласно принял декларацию, в которой осудил последние решения Конституционного суда, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, заявила спикер Зинаида Гречаный

Депутаты молдавского парламента приняли "Декларацию об осуждении попытки узурпации власти в пользу Демократической партии через Конституционный суд".

"Парламент Молдавии осуждает действия КС, выраженные в виду судебных решений от 7 июня, с помощью которых была осуществлена попытка формирования парламентского большинства и правительства. Учитывая, что КС участвовал в действиях Демпартии по захвату власти... парламент осуждает решения КС от 7 и 8 июня 2019 года, просит судей КС уйти в отставку", - говорится в тексте документа, зачитанного с трибуны парламента депутатом-социалистом Василием Боля.

Решение о принятии декларации было вынесено на голосование, его поддержали все присутствующие депутаты.

"Шестьдесят один голос в поддержку декларации, принято единогласно", - сказала Гречаный.

На заседании парламента от 8 июня был избран спикер парламента — председатель Соцпартии Зинаида Гречаный, а также сформировано правительство во главе с сопредседателем блока ACUM Майей Санду. КС Молдавии объявил все действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок и должны быть распущены. Администрация президента Молдавии Игоря Додона считает, что КС подобным образом превышает полномочия, поэтому оценка действий судей будет запрошена в ЕСПЧ и Венецианской комиссии.