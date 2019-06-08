Лидер Демпартии Молдавии назвал действия парламента попыткой госпереворота

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии расценивает действия парламента, избравшего спикера и премьера в разрез с решением Конституционного суда, как "попытку государственного переворота", заявил на брифинге в субботу лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

"Сегодняшние действия президента Игоря Додона, ПСРМ и блока ACUM представляют собой попытку государственного переворота, поскольку были нарушены норма конституции и решения Конституционного суда. Демократическая партия не признает законность всего, что произошло сегодня в парламенте и всех голосований, что там состоялись", - сказал Плахотнюк.

Лидер демократов также заявил, что встречался с однопартийцами и принял меры для функционирования государственных учреждений в нормальном режиме, чтобы сложившаяся кризисная ситуация не повлияла на граждан.

"Мы выполним все правовые и демократические действия, чтобы Молдавия не дошла до еще большего кризиса, чем тот, в который ее повергли ПСРМ и блок ACUM. Начиная с сегодняшнего дня, у граждан РМ нет легитимного президента, народ имеет право выбрать другого президента, того, кто не будет идти на компромиссы и поддаваться чужим интересам", - добавил Плахотнюк.

Ранее Демпартия потребовала отставки президента Игоря Додона, обвинив его в "предательстве страны". Демократы намерены добиться проведения досрочных выборов президента и досрочных выборов парламента в один день.

На заседании парламента от 8 июня был избран спикер парламента — председатель Соцпартии Зинаида Гречаный, а также сформировано правительство во главе с сопредседателем блока ACUM Майей Санду. КС Молдавии объявил все действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок и должны быть распущены. Администрация президента Молдавии Игоря Додона считает, что КС подобным образом превышает полномочия, поэтому оценка действий судей будет запрошена в ЕСПЧ и Венецианской комиссии.