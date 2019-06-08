Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.

Ранее днем парламент страны единогласно одобрил кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра. Она получила поддержку от блока ACUM и Соцпартии Молдавии, подписавших временное соглашение о сотрудничестве в парламенте.

Новое правительство во главе с премьером Санду в субботу принесло присягу после заседания парламента.

"Незаконные" действия парламента

Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.