В результате стрельбы в центре Оттавы погиб человек

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы, сообщает телеканал CTV News.
По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. Стрельба произошла на рынке Байуорд, который является одной из туристических достопримечательностей города.
Сообщается, что неизвестный выстрелил в мужчину два раза. Пострадавший был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных ранений.
Полиция расследует подробности инцидента.
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