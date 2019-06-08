Молдавскую службу госохраны вернули в подчинение президенту

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Депутаты парламента на заседании в субботу 59 голосами одобрили в окончательном чтении возвращение службы государственной охраны в подчинении президенту страны, сообщила спикер Зинаида Гречаный.
Депутаты парламента решили в субботу сразу после завершения учредительного заседания, на котором были выбраны руководители парламента и сформировано правительство страны, провести еще одно заседание, чтобы рассмотреть ряд законопроектов.
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Первым пунктом в повестке дня был законопроект о возвращении президенту Молдавии полномочий по управлению Службой государственной охраны, а также назначению и отставке главы это службы.
"Закон был принят во принят в первом, а также сразу во втором и окончательном чтении", - заявила Гречаный.
Закон о переходе Службы государственной охраны из подчинения президента страны в ведение правительства был принят в декабре 2016 года.