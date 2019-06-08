Беглов проинформировал Путина о развитии Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента РФ Владимира Путина о развитии города. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, проводил ли президент встречу с врио губернатора во время своей поездки в Санкт-Петербург.