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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

На ПМЭФ наградили победителей конкурса по развитию регионов

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2019
Участники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Победителей конкурса по развитию регионов РФ "Моя страна - моя Россия" наградили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".
Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально–экономическом развитии российских регионов, городов и сел. В 2019 году в конкурсе приняли участие более 34 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем годом ранее.
Участники Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019). 8 июня 2019
Вчера, 14:02
ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира
"Восьмого июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное награждение победителей шестнадцатого всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Министр науки и высшего образования РФ, председатель федерального организационного комитета конкурса Михаил Котюков отметил, что конкурс даёт молодежи в регионах "реальную возможность быть услышанной, проявить себя", добавили в пресс-службе.
"Мы запланировали и поставили задачу о серьезном постконкурсном сопровождении лучших участников нашего конкурса. Поэтому каждый из вас может готовиться, что уже осенью этого года будут образовательные события, которые помогут вам реализовывать свои проекты на практике", - приводятся в сообщении слова координатора конкурса Ларисы Пастуховой, которая добавила, что наставниками победителей станут финалисты конкурса "Лидеры России", принявшие участие в экспертизе конкурсных проектов.
Участник на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 14:00
На ПМЭФ-2019 подписали соглашения на рекордную сумму
В пресс-службе АНО уточнили, что в числе призов для победителей: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить с дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В мастерской управления "Сенеж" 200 лучших конкурсантов уже осенью смогут пройти обучение. Участников также ждут образовательные лекции и семинары.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году прошел 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
ПМЭФ-2019: золотой Aurus, очки дополненной реальности и робот Пифагор
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".

Участники Петербургского международного экономического форума 2019
1 из 18

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

На церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
2 из 18

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
3 из 18

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий на стенде МИА Россия сегодня
4 из 18

Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.

На Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
5 из 18

На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на Петербургском международном экономическом форуме 2019
6 из 18

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.

Участница Петербургского международного экономического форума 2019 тестирует шлем виртуальной реальности HTC Vive VR.
7 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.

Участницы Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) у стенда химической компании ЕвроХим
8 из 18

Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.

Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Роскосмос и ПАО Сбербанк России на ПМЭФ-2019
9 из 18

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.

Российский автомобиль представительского класса Аurus Senat на площадке проведения Петербургского международного экономического форума 2019
10 из 18

На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.

Герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в радиорубке Sputnik в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
11 из 18

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.

Стенд компаний Уралхим и Уралкалий, выступающих партнерами на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
12 из 18

"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай (слева) и управляющий партнер АФК Система Артем Сиразутдинов после подписания соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
13 из 18

Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
14 из 18

Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
15 из 18

Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.

Участница Петербургского международного экономического форума 2019 тестирует АК-202
16 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.

Петербургский международный экономический форум. День второй
17 из 18

Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин с VR очками на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
18 из 18

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
1 из 18

Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году — "Формируя повестку устойчивого развития".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 18

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 18

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 18

Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
5 из 18

На форуме представили инновационные разработки. Одна из них — робот Пифагор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 18

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на ПМЭФ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума тестирует шлем виртуальной реальности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Стенд компании "ЕвроХим" на Петербургском экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 18

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и президент "Сбербанка России" Герман Греф подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 18

На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 18

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
12 из 18

"Уралкалий" и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической деятельности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 18

Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 18

Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
15 из 18

Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
16 из 18

Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат Калашникова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
17 из 18

Посетители конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на ПМЭФ-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 18

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тестирует VR очки на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Россия
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