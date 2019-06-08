Администрация Додона попросит ЕСПЧ принять меры в отношении КС Молдавии

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Администрация президента Молдавии считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия, поэтому обращения с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры будут направлены в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию, сообщил советник главы государства Маским Лебединский.

Президент Молдавии ранее направил запрос в КС, чтобы определиться с возможной датой роспуска парламента, судьи в субботу сообщили о том, что депутаты могли бы избежать роспуска, если бы сформировали новое правительство до полуночи пятницы, 7 июня. Позже, в субботу днем состоялось еще одно заседание КС, судьи признали незаконным назначение Зиниды Гречаный на должность спикера, а также сообщили, что любые законодательные акты депутатов, утвержденные после 7 июня — неконституционны.

"КС превысил свои полномочия, данное решение является прямым нарушением права депутатов парламента Республики Молдова избирать и быть избранным, кроме того, их мандат пытаются незаконно ограничить. В Конституции четко говорится о том, каковы полномочия депутатов и каковы законные сроки", - сообщил Лебединский журналистам.

По его словам, сегодняшнее решение суда — это "превышение конституционных норм и преследует цель узурпировать качества депутатов".

"В ближайшие дни будет подано обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой констатировать допущенное КС нарушение и принять соответствующие меры. Также по поводу злоупотребления правом Конституционным судом будет подано обращение и в Венецианскую комиссию", - подчеркнул советник президента.