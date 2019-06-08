Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США в апреле 2018 года. Он был приурочен к 250-летию отношений между двумя странами. В ходе визита лидеры двух стран посадили в саду Белого дома саженец "дуба дружбы", привезенный с севера Франции – из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб должен был стать символом долгих отношений двух стран.