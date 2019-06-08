Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США в апреле 2018 года. Он был приурочен к 250-летию отношений между двумя странами. В ходе визита лидеры двух стран посадили в саду Белого дома саженец "дуба дружбы", привезенный с севера Франции – из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб должен был стать символом долгих отношений двух стран.
"Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.
Газета Figaro подтвердила информацию Monde и отметила, что дерево не выдержало карантинный фитосанитарный контроль, который ввели Соединенные Штаты после его посадки. Это было сделано, чтобы предотвратить распространение болезней.
29 апреля 2018, 22:29СМИ назвали причину пропажи посаженного Трампом и Макроном дуба
Издание уточняет, что таможенная и пограничная служба США, которая зависит от министерства сельского хозяйства, устанавливает карантин в отношении импорта растений, семян и даже почвы, чтобы избежать распространения болезней или импорта инвазивных видов насекомых.