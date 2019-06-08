Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.

На странице в инстаграме телеведущий разместил видео инцидента, на котором показан российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Соловьев обратил внимание на то, что "на вертолетной площадке безмятежно загорает" один из членов команды.

"Вот это выдержка!" — написал журналист.

Инцидент произошел 7 июня в Восточно-Китайском море. Отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами, когда USS Chancellorsville резко поменял направление и оказался всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова". Российский корабль был вынужден совершить экстренное маневрирование.