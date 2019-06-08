В Госдуме оценили избрание Гречаный спикером парламента Молдавии

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает позитивным избрание спикером парламента Молдавии председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный.
Спикером парламента Молдавии выбрана председатель Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаный, ее кандидатуру одобрили 56 депутатов, заявил ранее председатель парламентской спецкомиссии Василий Боля.
"Руководитель Партии социалистов, она была постоянным гостем Государственной думы, нашего комитета. Она принимала участие в ряде вопросов: по вопросам экономического сотрудничества, взаимодействия, выступая на нашем комитете. Она очень ответственный участник российско-молдавских отношений, восстановления всего того, что было разрушено. И для Молдавии, для жителей ее избрание парламентом очень позитивно, это огромный прорыв", - сказал РИА Новости Водолацкий.