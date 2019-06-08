В Госдуме оценили избрание Гречаный спикером парламента Молдавии

"Руководитель Партии социалистов, она была постоянным гостем Государственной думы, нашего комитета. Она принимала участие в ряде вопросов: по вопросам экономического сотрудничества, взаимодействия, выступая на нашем комитете. Она очень ответственный участник российско-молдавских отношений, восстановления всего того, что было разрушено. И для Молдавии, для жителей ее избрание парламентом очень позитивно, это огромный прорыв", - сказал РИА Новости Водолацкий.