Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение. Об этом сообщает "Российская газета".
Врач подчеркнула, что в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве. Так, у тех, кто ребенком имел повышенный индекс массы тела (ИМТ), к 30-40 годам велика вероятность развития гипертонии и ожирения. При этом уже в подростковом возрасте избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом и взрослые, и дети чаще всего имеют нездоровые пищевые привычки, способствующие набору лишних килограммов, заявила специалист. Одной из них является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии: люди едят слишком много, однако пренебрегают физическими нагрузками. По словам педиатра Федора Катасонова, для того чтобы решить эту проблему, необходимо есть именно столько, сколько хочется, а не больше. Кроме того, медик советует минимизировать количество перекусов между основными приемами пищи.
Не последнюю роль играет и реклама продуктов питания, заставляющая людей есть даже тогда, когда они не испытывают чувство голода, рассказала Драпкина.
"К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство: полный холодильник дома, в городе — на каждом шагу кафе, киоски, где можно быстро перекусить", — пояснила она.
Медики советуют "включить критическое мышление" и не доверять рекламным слоганам о полезности полуфабрикатов и фастфуда.
"А детей вообще лучше от рекламы оградить. И не надо брать их с собой в магазин за продуктами — так будет меньше соблазнов для них и нервотрепки для родителей", — говорят врачи.
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Еще одной причиной ожирения становится ежедневный избыток "пустых" углеводов при недостатке клетчатки, отмечается в материале. В то же время регулярное употребление соков и сладкой газировки создает постоянную потребность организма в сладком, предупреждает Драпкина. Врачи советуют включить в рацион овощи, зелень и фрукты, а также рыбу.
"Совсем отказываться от углеводов неправильно — нужны каши, хлеб с отрубями. Отруби и другие источники клетчатки (семена подорожника, чиа и т. д.) можно добавлять и в салаты, и в готовые блюда", — цитирует издание Катасонова.
Еще одной причиной набора веса становится отсутствие "культуры неспешной еды", утверждает Драпкина.
"Мы не собираемся все вместе на ужин, на обед, едим быстро, а это неправильно", — указывает собеседница "РГ".
По ее словам, нужно использовать все возможности для совместных приемов пищи и обязательно завтракать.
Врачи также отмечают важную роль сна в поддержании и нормализации веса.
"Нехватка сна бьет по иммунитету и гормональной системе", — подчеркивают медики.
Они советуют обеспечить себе и своим детям благоприятную для сна среду: позаботиться о том, чтобы в ночное время не мешали шум или свет. Кроме того, важно придерживаться определенного режима, ложиться и вставать в одно и то же время.