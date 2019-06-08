Новый премьер-министр Молдавии принесла присягу

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Правительство Молдавии во главе с новым премьером Майей Санду в субботу принесло присягу после заседания парламента.

Ранее в субботу парламент страны 61 голосом одобрил кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра. Кандидатура Санду на пост премьера получила поддержку от блока ACUM и Соцпартии Молдавии, подписавшими временное соглашение о сотрудничестве в парламенте.

"Сегодня в Молдавии исторический день, то, что мы вместе сделали, останется в истории современной Молдавии. Я уверен, что от возможностей Майи Санду зависит, насколько функциональным будет это правительство, я надеюсь, что это будет хорошее правительство", - произнес президент Молдавии Игорь Додон с трибуны парламента.

Он призвал политиков идти на компромиссы, отметив, что возглавлять правительство в нынешней ситуации - это большая ответственность.