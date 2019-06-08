Косачев прокомментировал назначение Гречаный главой молдавского парламента

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев после назначения Зинаиды Гречаный на должность спикера парламента Молдавии заявил, что появились дополнительные возможности для развития двусторонних отношений, включая решение проблем Приднестровья.

Косачев считает, что после назначения Гречаный политическая жизнь в Молдавии может стать более демократичной и конструктивной.

"А следовательно - появляются дополнительные возможности для развития и двусторонних российско-молдавских отношений, включая решение проблем Приднестровья. В чем и мы в России, вне всякого сомнения, очень заинтересованы", - написал он в Facebook

Косачев отметил, что назначение Гречаный является достойным выбором для парламента и народа Молдавии. Он подчеркнул, что знает Гречаный уже много лет по совместной и конструктивной работе на двустороннем треке, в межпарламентской ассамблее СНГ и в межпарламентском союзе.

"И везде проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества... Мои поздравления, уважаемая Зинаида Петровна, и в добрый путь!", - добавил он.