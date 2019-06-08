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РИА Новости

Косачев прокомментировал назначение Гречаный главой молдавского парламента

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев после назначения Зинаиды Гречаный на должность спикера парламента Молдавии заявил, что появились дополнительные возможности для развития двусторонних отношений, включая решение проблем Приднестровья.
Косачев считает, что после назначения Гречаный политическая жизнь в Молдавии может стать более демократичной и конструктивной.
"А следовательно - появляются дополнительные возможности для развития и двусторонних российско-молдавских отношений, включая решение проблем Приднестровья. В чем и мы в России, вне всякого сомнения, очень заинтересованы", - написал он в Facebook.
Косачев отметил, что назначение Гречаный является достойным выбором для парламента и народа Молдавии. Он подчеркнул, что знает Гречаный уже много лет по совместной и конструктивной работе на двустороннем треке, в межпарламентской ассамблее СНГ и в межпарламентском союзе.
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"И везде проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества... Мои поздравления, уважаемая Зинаида Петровна, и в добрый путь!", - добавил он.
Депутаты Соцпартии Молдавии и блока ACUM собрались в субботу на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, создать правительство и утвердить ряд законов. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор", а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание. Во время заседания спикером парламента была выбрана председатель партии социалистов Зинаида Гречаный. Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным решение парламента о назначении Гречаный на должность спикера.
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