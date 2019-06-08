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РИА Новости

Врачи обнаружили у Голунова ссадину и гематому

Вчера, 18:58
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Медики не нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова серьезных травм, рассказал РИА Новости главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников.
"Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале", — сказал Мясников.
Журналист Иван Голунов
7 июня, 23:44
МВД опровергло сообщения СМИ о намеренных фальсификациях по делу Голунова
Главврач больницы отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.
"Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза", — добавил Мясников.
По его словам, Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.
Иван Голунов
Вчера, 15:48
Быть журналистом снова опасно? Почему мы все немножко Голуновы?История про задержание журналиста Ивана Голунова обнажила несколько проблем. Она показала, что заниматься расследовательской журналистикой становится опасно, как в 90-ые.

"Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически ввести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено", — сказал Мясников.

Ивана Голунова задержали накануне. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Следствие намерено просить о его аресте.
Как заявили в полиции, при задержании у него в рюкзаке нашли два пакетика с мефедроном, а при обыске в квартире — три пакетика с кокаином. Голунова проверяют на причастность к деятельности группировки, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и области.
По словам самого журналиста, запрещенные вещества ему подбросили.
Татьяна Москалькова
Вчера, 16:43
Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
Задержание Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте ГУ МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По данному факту проводится служебная проверка. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях, допущенных во время предварительного следствия, и в насилии по отношению к задержанному.
Столичный главк МВД по просьбе мэра Сергея Собянина взял расследование под контроль. За его ходом также пообещали следить московский омбудсмен Татьяна Потяева и Генпрокуратура. Совет по правам человека попросил столичное управление МВД и Генпрокуратуру оценить законность действий полиции при задержании Голунова.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваОбщество
Популярные комментарии
Правоохранители задержали наркодиллера. А сколько пены взбила пятая колонна. Работает по методичке.
8 июня, 19:18
Сарра Прост
25100025
У всех "корреспондентов" при обнаружении наркоты, наблюдается острое воспаление хитрости, переходящее в хроническое состояние вплоть до приговора суда и отбытия в места отбывания!)
8 июня, 19:02
Дмитрий
21300125
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