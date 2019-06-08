В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Тридцатидвухлетний Дмитрий Игнатов заявил, что приехал в Таиланд к своей девушке и пытался вернуться в Камбоджу. Когда его паспорт проверили по системе, оказалось, что его виза истекла три дня назад. Отметка на странице 15 его российского паспорта была изменена с помощью ручки.
По словам мужчины, он потерял счет времени со своей подругой.
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