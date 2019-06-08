В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Тридцатидвухлетний Дмитрий Игнатов заявил, что приехал в Таиланд к своей девушке и пытался вернуться в Камбоджу. Когда его паспорт проверили по системе, оказалось, что его виза истекла три дня назад. Отметка на странице 15 его российского паспорта была изменена с помощью ручки.