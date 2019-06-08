Россия и Белоруссия переживают новый этап единения, считает посол в Москве

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко считает, что на современном этапе Минск и Москва переживают новый этап единения в рамках Союзного государства.

"Сегодня мы переживаем новый этап единения России и Беларуси. Скоро мы будем праздновать 20-летие создания Союзного государства - 8 декабря. Мы прошли достаточно большой путь и состоялись как государства… И, подводя итоги 20-летия совместного сотрудничества, теперь мы переживаем принципиальный этап, когда решаем двигаться дальше в рамках Союзного государства", - сказал Семашко, выступая в субботу в Минске на праздновании Дня многонациональной России.

Как отметил дипломат, вопросами интеграции занимаются правительства двух стран, послы совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. Семашко отметил, что "непросто идет процесс, но мы же сегодня констатируем, что мы должны выйти на новый этап". "Вместе мы сильнее", - уверен он.

Семашко считает, что главная цель при этом - чтобы народы Белоруссии и России не испытывали никаких проблем и могли удовлетворить все свои потребности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил посла Семашко полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией, возложив на него персональную ответственность за продвижение национальных интересов республики.