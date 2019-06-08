Экс-министр обороны Украины допустил объединение с Саакашвили на выборах

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко раздумывает над объединением с партией экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную раду и спрашивает мнение своих избирателей.

Ранее Саакашвили заявил, что его партия самостоятельно идет на внеочередные парламентские выборы.

"Как вы думаете, создание общей команды с "Движением новых сил" и наше общее участие на выборах - в пользу Украине?", - написал Гриценко на странице в Facebook

По его словам, у партии Саакашвили через сжатые сроки могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. "Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - отметил экс-министр обороны.