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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Цикл "Китайская мудрость в изложении Си Цзиньпина" представили в Петербурге

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: главное". На "Радио Метро" (Санкт-Петербург) 6 июня прошла встреча с российской аудиторией программ "Китайская мудрость в изложении Си Цзиньпина". На встречу со слушателями пришли заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, глава дирекции по международному сотрудничеству информационного агентства Sputnik Василий Пушков, а также более ста представителей общественности Москвы и Санкт-Петербурга.
В ответе на вопросы радиослушателей Шэнь Хайсюн заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подписали "Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", что означает подъем двусторонних отношений на новый уровень и открытие новой страницы их развития. В нынешней сложной и серьезной международной обстановке, стоя на новой исторической отправной точке двусторонних отношений, СМИ двух стран должны взять на себя больше ответственности для того, чтобы содействовать социальному, экономическому и культурному развитию. Цикл программ "Китайская мудрость в изложении Си Цзиньпина" получил горячий отклик среди российской аудитории. Это говорит об огромном потенциале сотрудничества между СМИ двух стран. Концепция государственного управления Си Цзиньпина, о которой рассказывается в программах, может оказаться полезной для знакомства иностранной аудитории с современным Китаем.
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Сергей Глазьев отметил, что председатель Си Цзиньпин черпает мудрость из традиционной китайской культуры и умело ее использует в ходе государственного управления. Весь этот ценный опыт может оказаться полезным и для социально-экономического развития РФ. Он также заявил, что существует широкое взаимное понимание в ходе двустороннего взаимодействия, между Россией и Китаем нет никаких разногласий. Справедливость и равноправие – это общая квинтэссенция культуры двух стран. Поэтому такие культурные проекты, как "Китайская мудрость в изложении Си Цзиньпина" являются крайне привлекательными для народов двух стран.
Напомним, что "Китайская мудрость в изложении Си Цзиньпина" - это цикл мультимедийных программ, подготовленных Медикорпорацией Китая. Премьера 20 серий радиопрограммы на санкт-петербургском "Радио Метро" уже состоялась. В серии радиопрограмм шесть разделов: "Семейные традиции", "Во благо народа", "Укрепление морали", "Воспитание личности", "Универсальные истины" и "Летопись дружбы". Каждая программа сопровождается записью фрагмента из выступления китайского лидера, далее следует перевод и разъяснение цитаты, приводится маленький рассказ-притча, все это способствует пониманию аудиторией основных принципов концепции государственного управления Си Цзиньпина, рассказывает о подходах китайского лидера к обществу, семье, стране и мире. Программы также помогут в изучении китайского языка и постижении граней богатой традиционной культуры Китая.
В ходе встречи генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн пригласил советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева официально стать главным российским советником Аналитического центра приложения "Россия-Китай: главное".
Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая
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Россия-Китай: ГлавноеРазворот на ВостокСи ЦзиньпинКитайРоссияСанкт-Петербург
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