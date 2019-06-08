Виртуозова: задача Подмосковья – привлечь туриста минимум на два дня

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в преддверии летнего сезона в интервью РИА Новости рассказала, какие туристские проекты реализует регион, куда чаще всего отправляются гости Подмосковья, готова ли область к приему иностранных гостей после Чемпионат мира по футболу, и как власти планируют решать проблемы с нехваткой экскурсоводов-переводчиков и водного транспорта в регионе.

- Какие самые популярные туристские направления в Подмосковье наблюдаются за последний год?

- В Московской области сформировались три самых популярных туристских направлений - это Сергиев Посад, Истра и Коломна.

Сергиев Посад - это православная святыня, куда ежедневно отправляются туристы и паломники. Коломна и Истра – старинные города, которые также популярны у туристов. Безусловно, есть и другие красивые места, например, Дмитров, Звенигород, Клин и многие другие, куда тоже стремятся путешественники.

Наша задача – показать всем, что в Подмосковье есть места, которые редко вписываются в туристские маршруты, например, Серпухов и Зарайск. Архитектура, достопримечательности и история – это повод приехать туда.

- Сколько туристов ежегодно принимает Подмосковье?

- Цифра стала меняться. Во время Чемпионата мира по футболу некоторые сборные жили в Подмосковье, что значительно увеличило поток туристов.

Мы ожидаем статистику за 2019 год, а в 2018 году нас посетило более 18 миллионов туристов, и из них 400 тысяч иностранцев. Для сравнения, в 2014 у нас было порядка 10,4 миллиона туристов. Безусловно, это заслуга и работы региона и таких событий, как Чемпионат мира.

- Какие достопримечательности чаще всего посещают туристы?

- Опять же, в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру приезжают очень много людей. Но огорчает, что кроме Лавры туристы о городе ничего не знают. А ведь есть еще Черниговский скит, есть источник Гремячий ключ - это те достопримечательности, которые, к сожалению, у нас малоизвестны.

Среди других популярных достопримечательностей - музей "Новый Иерусалим" в Истре, Коломенский и Дмитровский кремли, усадьба Архангельское, Шахматово в Солнечногорске, Лермонтовская усадьба, усадьба Вяземы. Это уникальные места, но они и так всем известны. Наша задача – показать людям еще и другие усадьбы, города и природные красоты, которые малоизвестны, но не менее привлекательны.

- Из каких регионов России чаще приезжают туристы?

- Из Москвы. И я не побоюсь этого сказать: Москва нужна нам, а мы нужны Москве. Потому, что люди сначала приезжают в Москву, и когда они насытятся столицей - отправляются к нам в Подмосковье.

Помимо Москвы, конечно, много туристов приезжает из других мест, расположенных неподалеку - из Тулы, Владимирской области, Калуги и Твери.

Сегодня одно из наших приоритетных направлений развития – создание межрегиональных маршрутов. Мы разрабатываем маршрут Серпухов – Поленово – Тула, объединенными усилиями Подмосковья и комитета Тульской области по развитию туризма.

В Тульской области есть музей-заповедник Поленово. А неподалеку находится наш Серпухов с одним из лучших региональных музеев - Серпуховский историко-художественный музей, где хранится коллекция местных фабрикантов Мараевых. Там есть картины Натальи Гончаровой, Васнецова, Шишкина, Сурикова.

И благодаря этому маршруту туристы могут приехать в Серпухов, пойти в музей, изучить другие достопримечательности, а потом отправиться в Поленово и Тулу. Или в обратном направлении – из Тулы в Серпухов. Помогая друг другу, и Подмосковье, и Тульская область будут привлекать к себе туристов.

Отмечу, когда мы начали разрабатывать этот маршрут вместе с Тульской областью, мы столкнулись с тем, что регионы стали утрачивать возможность передвижения водным транспортом. Сейчас этим надо заниматься на самом высоком уровне, потому что суда уже в плохом состоянии. А это, конечно, уникальная возможность для туриста – добраться из Серпухова в Поленово на корабле. Сейчас такой тип перемещения и времяпрепровождения почти утрачен.

- Планируется ли привлекать дополнительные средства на эти цели? Если да, то сколько?

- Этой зимой Комитет по туризму Подмосковья сформировал программу "Зима в Подмосковье", что увеличило поток туристов на 8%

Конечно, мы могли это считать успехом, но нет ничего важнее инфраструктуры: гостиницы, рестораны, туалеты, доступная среда. Турист приехал, ему должно быть хорошо. Готовясь к летнему периоду, мы привлекли дополнительные средства на основные туристские направления - это Сергиев Посад, Истра, Клин, Серпухов, Зарайск. Но еще больше средств было выделено на благоустройство и инфрастуктуру.

- Какие цели ставит перед собой туристский проект "Лето в Подмосковье"?

- Как я уже говорила, недавно у нас проходил первый подобный туристский проект "Зима в Подмосковье". Тогда мы поняли, что главное – это удобство и навигация. Мы отметили все достопримечательности и туристские маршруты на одном портале - welcome.mosreg.ru , за который получили премию на Сочинском форуме, как лучший туристский портал. Это серьезный информационный портал, где можно увидеть все направления и маршруты. Маршрут прокладывается таким образом, чтобы захватить не только основные достопримечательности, но и рестораны, кафе и гостиницы. Мы также информируем, в каких ресторанах дороже, а в каких дешевле, чтобы туристу было комфортно. Кроме того, на этом сайте люди могут посмотреть все скидки в музеи, узнать, сколько стоит вход и есть ли какие-нибудь льготы.

Мы пытаемся позаботиться о человеке, предоставить максимальную информацию и получить от него обратную связь, что поможет нам развиваться и стать лучше. Это, в свою очередь, принесет для нас экономический эффект.

- Готово ли Подмосковье к принятию иностранных туристов? Усовершенствовали ли туристскую инфраструктуру с учетом языковых особенностей?

- Это непростая история. Мы, конечно, начали переводить знаки навигации. На основных указателях, как усадьба Вяземы, Свято-Троицкая Сергиева Лавра есть перевод, на других мы их меняем как можно быстрее. Навигация – это только начало.

Самая важная задача сейчас – это экскурсоводы. И если экскурсоводы с английским еще встречаются, то экскурсоводов со знанием других языков почти не найти. В начале декабря в Звенигороде будет открыт профессиональный колледж, одним из направлений которого станет обучение экскурсоводов иностранным языкам. Мы почувствовали запрос индустрии и так будем действовать везде: у нас по всем направлениям открываются профессиональные образовательные учреждения.

- Отмечается ли рост интереса западных гостей к Подмосковью?

- Да, начался благодаря Чемпионату мира, как я уже говорила. И сейчас наша главная задача - не потерять их интерес.

Государство и региональная власть должны действовать системно. В Подмосковье чаще всего приезжают туристы из Китая, но это однодневные туристы. Они приезжают в Сергиев Посад, смотрят уникальную архитектуру, но у них есть с собой еда и они не остаются на ночь, а тем же вечером уезжают.

И для нас сегодня задача номер один – оставить туриста еще на один день. Дальше мы будем бороться за три, за четыре дня.

Сейчас в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения, согласно которым у нас будут строиться гостиницы.

Главные рестораторы Москвы нам говорили - "мы к вам не пойдем, у вас там нет людей". Мы говорим - "Как? У нас? В Коломне? У нас же там столько людей". В ответ они заявляют - "да, но они приезжают со своими пирожками и уезжают". Мы видим, что сегодня региональное правительство готово выделять дополнительные средства на те направления, где определен поток туристов. Экономика диктует правила.

- Сколько средств поступает в Подмосковье от туристов?

- Объем налоговых поступлений в бюджет в 2015 году составил 3,9 миллиарда рублей, в 2016 - 4,1 миллиарда рублей, в 2017 – 6,3 миллиарда рублей, в 2018 – около 7 миллиардов рублей.

Туристы любят посещать достопримечательности. Нам тяжело соперничать с Москвой, но и у Москвы никогда не будет таких рекреационных зон, как у нас, никогда не будет наших пляжей и лесов. И вот в этом наше преимущество.

Песчаный пляж на озере Сенеж в Солнечногорске, лыжня в Лазутинке – все это у нас есть. Очень важна событийность.