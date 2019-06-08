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РИА Новости

Модель затравили в Сети за откровенное фото без блузки

Вчера, 17:59
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© AP Photo / Ron WolfsonИндийская актриса и модель Приянка Чопра на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
Индийская актриса и модель Приянка Чопра на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
© AP Photo / Ron Wolfson
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали индийскую актрису и модель Приянку Чопру из-за фотографии для обложки журнала InStyle.
Чопра опубликовала снимок на своей странице в инстаграме. На фотографии модель позирует в сари — традиционной женской одежде в Индии. Обычно под него надевают блузку, однако стилисты не стали этого делать и оставили спину Чопры открытой.
"Сари — один из самых культовых и узнаваемых индийских силуэтов. <…> Он воплощает элегантность, женственность и силу. И мне нравится, как я ощущаю себя в нем", — написала актриса.
При этом подписчики модели назвали снимок "позорным", "бесстыдным" и уничтожающим индийскую культуру.

"Вы все больше обнажаетесь и показываете свое тело, называя это модой. Вы там не более чем для продвижения продукции жадного капиталиста, которого не заботит ничего, кроме продаж", — считает hiten.arya.

"Сари без блузки это не индийская культура, мадам", — прокомментировал фотографию ayushsharma661.
"Индийские сари дают женщинам ощущение достоинства. Но здесь вы делаете что-то не так", — поделился мнением sahoo2626.
"Худшее отображение нашей великой культуры", — высказался shreedharhutagi.
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"Она упорно работает над тем, чтобы принизить образ женщин", — написал venkateshshree4.
При этом часть пользователей положительно оценила образ Чопры.
"Весь народ чрезвычайно гордится вами и вашей работой. Продолжайте в том же духе", — обратился к модели game_techz_.
"У вас есть право носить что угодно. Пожалуйста, не расстраивайтесь из-за негативных комментариев. Вы всегда мотивируете нас", — подчеркнул venghatdilshaofficial.
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