Модель затравили в Сети за откровенное фото без блузки

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали индийскую актрису и модель Приянку Чопру из-за фотографии для обложки журнала InStyle.
Чопра опубликовала снимок на своей странице в инстаграме. На фотографии модель позирует в сари — традиционной женской одежде в Индии. Обычно под него надевают блузку, однако стилисты не стали этого делать и оставили спину Чопры открытой.
"Сари — один из самых культовых и узнаваемых индийских силуэтов. <…> Он воплощает элегантность, женственность и силу. И мне нравится, как я ощущаю себя в нем", — написала актриса.
При этом подписчики модели назвали снимок "позорным", "бесстыдным" и уничтожающим индийскую культуру.
"Вы все больше обнажаетесь и показываете свое тело, называя это модой. Вы там не более чем для продвижения продукции жадного капиталиста, которого не заботит ничего, кроме продаж", — считает hiten.arya.
"Сари без блузки это не индийская культура, мадам", — прокомментировал фотографию ayushsharma661.
"Индийские сари дают женщинам ощущение достоинства. Но здесь вы делаете что-то не так", — поделился мнением sahoo2626.
"Худшее отображение нашей великой культуры", — высказался shreedharhutagi.
"Она упорно работает над тем, чтобы принизить образ женщин", — написал venkateshshree4.
При этом часть пользователей положительно оценила образ Чопры.
"Весь народ чрезвычайно гордится вами и вашей работой. Продолжайте в том же духе", — обратился к модели game_techz_.
"У вас есть право носить что угодно. Пожалуйста, не расстраивайтесь из-за негативных комментариев. Вы всегда мотивируете нас", — подчеркнул venghatdilshaofficial.