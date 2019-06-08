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РИА Новости

В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки России Павел Зенькович
Заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
"Несмотря на то что столь безосновательные суждения вызывают удивление, чем желание спорить, не могу остаться в стороне от возникшей дискуссии. Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS и TIMSS, в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей", — сказал Зенькович, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Ни в коем случае нельзя говорить о том, что учителя не развиваются в профессиональном плане, ведь без постоянного совершенствования навыков невозможно завоевать авторитет среди детей, уверен замглавы Минпросвещения.
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По его словам, для этого в помощь педагогам ведется работа по формированию национальной системы учительского роста. Зенькович напомнил, что есть нормативные документы, закрепляющие новые должности "старший учитель" и "ведущий учитель" и позволяющие не только повысить престиж педагогического ремесла, но и вернуть полноценно институт наставничества в школу.
"Можно с уверенностью сказать, что такие достижения господина проректора, как занимаемая им должность в РАНХиГС и возможность принять участие в престижном международном форуме, стали возможны в том числе и благодаря учителям, наставникам, которые сопровождали его по жизни. Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берет на себя ответственность за судьбу наших детей", — подчеркнул Зенькович.
Ранее проректор РАНХиГС Иван Федотов дал негативную оценку качеству подготовки педагогов в России. По его словам, большая часть сегодняшних учителей "отвратительны", не способны развиваться и не могут ничему научить ребенка.
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Павел ЗеньковичРоссийская академия народного хозяйстваРоссияОбщество
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