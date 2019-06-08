Александр Усс призвал льготами стимулировать компании к умной специализации

"С моей точки зрения, умная специализация - это использование компаниями существующих на территории края самых современных, самых эффективных методов их работы. А для того, чтобы стимулировать их к этому, возможно, у федерации попросите определенные льготы для тех, кто откликается на такие запросы и сотрудничает с теми научно-образовательными структурами, которые способны им такую услугу оказать", - сказал губернатор на сессии "Экономика инноваций: возможности "умной специализации" регионов" в рамках ПМЭФ-2019.