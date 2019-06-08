Глава AmCham сообщил о планах американского бизнеса инвестировать в Россию

C.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сообщил, что американский бизнес планирует в 2019 году инвестировать в Россию еще 1,6 миллиарда долларов.

"Если говорить о хороших новостях, то в этом году присутствие американского бизнеса на форуме - второе по величине после Китая. И мы сделали это без помощи государственных структур, официальных структур. И это, я думаю, хорошо. Активность и глубина участия нашего бизнеса в российской экономике связана вся с частным сектором, а частный сектор – вторая по значению группа здесь. 85 миллиардов долларов капиталовложений в настоящее время работают в России из США. Это очень неплохая цифра. Планы по инвестированию в этом году — еще 1,6 миллиарда", - сказал он на панельной сессии "Россия – США" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что, согласно анализу, несмотря на проблемы, отношения бизнеса двух стран "и широкие, и глубокие".

К плохим новостям в отношениях бизнеса он отнес отсутствие на ПМЭФ основателя Baring Vostok Майкла Калви. "Меня спрашивали: где Майкл Калви? Мы бы очень хотели его видеть здесь и были бы очень рады, если бы он принял участие", - сказал Родзянко.

В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера - ужесточение или запрет на открытие счетов. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.