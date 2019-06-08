КС Молдавии признал назначение Гречаный главой парламента неконституционным

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным решение парламента о назначении Зинаиды Гречаный на должность спикера, говорится в судебном решении, опубликованном на сайте КС.

Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Андриан Канду заявил на брифинге, что ДПМ считает сегодняшнее заседание парламента незаконным и намерена опротестовать в КС все решения, которые будут приняты.

"КС вынес следующие решения: признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Республики Молдова Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаный на должность председателя парламента; объявляются неконституционными все законодательные акты (законы, решения), принятые депутатами парламента Республики Молдова 8 июня 2019 года и в последующие дни", - говорится в решении.