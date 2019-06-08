КС Молдавии признал назначение Гречаный главой парламента неконституционным

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным решение парламента о назначении Зинаиды Гречаный на должность спикера, говорится в судебном решении, опубликованном на сайте КС.
Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Андриан Канду заявил на брифинге, что ДПМ считает сегодняшнее заседание парламента незаконным и намерена опротестовать в КС все решения, которые будут приняты.
"КС вынес следующие решения: признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Республики Молдова Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаный на должность председателя парламента; объявляются неконституционными все законодательные акты (законы, решения), принятые депутатами парламента Республики Молдова 8 июня 2019 года и в последующие дни", - говорится в решении.
Депутаты Соцпартии Молдавии и блока ACUM собрались в субботу на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, создать правительство и утвердить ряд законов. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор", а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание. Во время заседания спикером парламента была выбрана председатель партии социалистов Зинаида Гречаный.