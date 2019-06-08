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РИА Новости
Культура

Роберт Стуруа представит на Чеховском фестивале спектакль "Вано и Нико"

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Роберт Стуруа
Режиссер Роберт Стуруа
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Всемирно известный грузинский режиссер Роберт Стуруа представит 8 и 9 июня в программе Чеховского фестиваля спектакль "Вано и Нико", который он поставил по собственной пьесе, написанной по культовой в Грузии книге рассказов Эрлома Ахвледиани, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Это спектакль-притча - форма, в которой любит работать режиссер и которая позволяет мастеру вместе со зрителем размышлять о вечных проблемах, сопровождающих человека всю жизнь. Его герои Вано и Нико – это каждый из тех, кто сидит в зрительном зале, смотрит, сопереживает, размышляет о собственной жизни.
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"Да, сегодня я часто ставлю грузинские пьесы, - сказала Стуруа накануне московской премьеры. – В последние в годы в Грузии произошло столько событий, что мне хочется разобраться конкретно в них. Что бы ни случилось, как бы не было перемешано добро и зло, как бы не было трудно разобраться в происходящем, все равно остаются истины, которые не меняются. Добро всегда будет добром, зло - злом. И если иногда побеждает зло, то в итоге все равно добро выйдет победителем".
Над спектаклем работали: сценограф Мирон Швелидзе, художник по костюмам Анна Нинуа, композиторы Гия Канчели и Ника Мачаидзе, хореограф Котэ Пурцеладзе.
Роли исполняют: Сандро Микучадзе –Гаганидзе (Нико), Михаил Арчвадзе (Вано), Давид Дарчия (Незнакомец) и Нино Арсенишвили (Женщина).
Спектакль идет на грузинском языке с русскими субтитрами.
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Роберт Стуруа работает в театре им. Шота Руставели с 1962 года. Он возглавлял этот театр с 1979 года, но в 2011 был освобожден от занимаемой должности по приказу министра культуры. В том же году он стал главным режиссером Московского театра "Et Cetera" и с 2012 и по сей день вновь во главе Театра Руставели, где он вместе со своими постоянными соавторами художником Гергием Алекси-Месхишвили и композитором Гией Канчели поставил выдающиеся спектакли, получившие признание в Грузии и за рубежом. Среди постановок Стуруа: "Сейлемский процесс" Миллера, "Кавказский меловой круг" Брехта (вошел в сотню лучших постановок ХХ века), "Ричар III", "Король Лир", "Макбет" и другие.
"РИА Новости" - официальное информационное агентство Московского Международного театрального фестиваля им. Чехова
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КультураРоберт СтуруаМосква
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