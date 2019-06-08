Отношения Москвы и Минска должны стать примером для всех, считает Мезенцев

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Отношения Минска и Москвы могут стать примером для стран Евросоюза и СНГ, считает посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Дипломат в субботу в Минске принял участие в праздновании Дня многонациональной России. Праздник, приуроченный к отмечаемому в РФ 12 июня Дню России, стартовал днем в белорусской столице. У Дворца спорта также проходит гала-концерт с участием популярных российских исполнителей и музыкальных коллективов, он продлится до позднего вечера.

"Пусть в системе наших отношений никогда не будет грозы. Пусть наши отношения будут примером для стран Евросоюза, стран СНГ и пусть от этого мы будем только сильнее", - сказал Мезенцев во время празднования.

Он также отметил, что в рамках Союзного государства граждане России и Белоруссии "сверяют свои планы, смотрят в будущее, учитывают национальные интересы и вспоминают историческую традицию славянской культуры".

"Мы сегодня хотим, чтобы двери праздника были широко распахнуты для всех наших друзей… Тысячи людей имеют родственные связи, страны связывают исторические, культурные связи, это составляет фундамент наших отношений", - подчеркнул Мезенцев.