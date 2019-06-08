Отношения Москвы и Минска должны стать примером для всех, считает Мезенцев

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Отношения Минска и Москвы могут стать примером для стран Евросоюза и СНГ, считает посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Дипломат в субботу в Минске принял участие в праздновании Дня многонациональной России. Праздник, приуроченный к отмечаемому в РФ 12 июня Дню России, стартовал днем в белорусской столице. У Дворца спорта также проходит гала-концерт с участием популярных российских исполнителей и музыкальных коллективов, он продлится до позднего вечера.
"Пусть в системе наших отношений никогда не будет грозы. Пусть наши отношения будут примером для стран Евросоюза, стран СНГ и пусть от этого мы будем только сильнее", - сказал Мезенцев во время празднования.
Он также отметил, что в рамках Союзного государства граждане России и Белоруссии "сверяют свои планы, смотрят в будущее, учитывают национальные интересы и вспоминают историческую традицию славянской культуры".
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"Мы сегодня хотим, чтобы двери праздника были широко распахнуты для всех наших друзей… Тысячи людей имеют родственные связи, страны связывают исторические, культурные связи, это составляет фундамент наших отношений", - подчеркнул Мезенцев.
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