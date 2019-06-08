Прототип одного из героев "Чернобыля" оценил достоверность сериала

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Прототип одного из героев британо-американского сериала "Чернобыль" генерал-майор Николай Тараканов оценил достоверность передачи в проекте событий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

Тараканов руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон атомной электростанции. По словам ликвидатора, то, что осталось на месте реактора после катастрофы, представляло "страшное зрелище".

"Я даже не мог себе представить, что это такое: или ядерный фугас, или такая произошла катастрофа, которая развалила столь мощное сооружение из железобетона и тяжелых конструкций, и все это в результате взрыва выбросило на улицу", — сказал ликвидатор аварии в интервью RT.

Тараканов отметил, что первыми к работе на территории АЭС приступили шахтеры, которые вырыли шурф и вытащили сотни кубометров земли, которые затем переправили в могильники. В сериале горняки показаны работающими обнаженными. Генерал-майор назвал это художественное решение "перебором".

"Я не видел их нагишом. Это тоже перебор, я скажу. Надо было отрыть шурф, подвести под блок бетонную плиту, устроить охлаждение из азота, вроде холодильника. То есть идея правильная, и она, конечно, помогла. Но шел сентябрь..." — подчеркнул собеседник телеканала.

Роль Тараканова в сериале сыграл Ральф Айнесон. Ликвидатор признался, что восхищен его работой в кадре.

"Мне понравился актер, я даже в него влюбился. Прямо один в один генерал, даже не к чему придраться", — сказал Тараканов.