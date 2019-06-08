Демпартия Молдавии намерена опротестовывать в КС все решения парламента

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Демократическая партия Молдавии считает сегодняшнее заседание парламента незаконным и намерена опротестовать в КС все решения, которые будут приняты, заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

Депутаты Соцпартии Молдавии и блока ACUM собрались в субботу на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, создать правительство и утвердить ряд законов. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава Делегации ЕС В Молдавии Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор", а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание. Во время заседания спикером парламента была выбрана председатель партии социалистов Зинаида Гречаная.

"Все, что происходит сегодня в парламенте, будет оспорено в КС, любое решение, утвержденное этим парламентом, незаконно. Коллеги из ДПМ подготовили обращение, чтобы опротестовать так называемое назначение председателя парламента", - заявил Канду.

Вице-председатель ДПМ также сообщил, что партия социалистов подозревается в незаконном финансировании из-за рубежа во время избирательной кампании.

"Незаконное финансирование партии социалистов ставит под вопрос законность этой партии, а также февральских парламентских выборов", - сказал Канду, отметив, что расследованием этого вопроса займутся компетентные органы.

По мнению Демпартии, единственным законным вариантом развития событий станут досрочные выборы парламента.