В Болгарии задержали подростка-сторонника ИГ* за подготовку теракта

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура Болгарии в субботу начала расследование по делу 16-летнего подростка из Пловдива, который был задержан за подготовку теракта с применением взрывных устройств на территории страны, заявил в субботу заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев.

Как сообщает агентство БГНЕС , сигнал от родственников молодого человека о его радикальном поведении в правоохранительные органы поступил еще в среду, после чего сотрудники местного отделения МВД провели обыски в двух помещениях, которыми пользовался юноша. В помещениях были обнаружены уже готовые трубчатые бомбы, которые, по словам Гешева, часто используются при нападениях в США.

Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили так называемые бомбы с гвоздями, вещество, используемое для изготовления этого типа взрывных устройств, по словам Гешева, также применялось в терактах во Франции, Бельгии, а также в аэропорту Сарафово в болгарском городе Бургас в 2012 году.

В прокуратуре не уточнили, какое именно вещество использовал подросток, сообщается лишь, что в его распоряжении было более 14 килограмм этого вещества. Гешев подчеркнул, что подросток был завербован террористической группировкой "Исламское государство"*.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли существование на территории Болгарии сети завербованных сторонников ИГ*, Гешев заявил, что это был единичный случай. Молодого человека завербовали в социальных сетях.

Подросток из благополучной семьи и учится в элитной школе. По словам Гешева, этот ребенок - жертва, а не серьезный преступник, и что этот случай стал личной трагедией, которая развивается в малых масштабах. В настоящий момент молодой человек находится под стражей, с ним работают специалисты из социальной службы, психологи, юристы.