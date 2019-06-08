В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина вступился за группу молодых людей, в результате его сильно избили. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным источника, убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.