СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в лесном массиве вблизи деревни Кармолино Щелковского района Московской области, сообщила РИА Новости представитель транспортного управления Елена Марковская.

"Пилот, 1963 года рождения, находившийся на борту воздушного судна, доставлен в медицинское учреждение, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.