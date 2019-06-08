Полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в пяти городах

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Региональный этап всероссийского конкурса Региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в пяти российских городах – Владивостоке, Санкт-Петербурге Томске, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей" . Участники конкурса будут работать над прототипами цифровых продуктов и бороться за победу в пяти номинациях — "Здравоохранение", "Образование и наука", "Государственное управление", "Транспорт и логистика", а также "ЖКХ и городская среда".

Конкурс будет проходить в формате хакатона – совместной работы профессионалов из разных сфер. В течение 36 часов команды из дизайнеров, управленцев и ИТ-специалистов, должны будут создать новые технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

В экспертный совет и состав жюри конкурса "Цифровой прорыв" вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний. Они отберут самые яркие и конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов, а команды, создавшие их, получат возможность выйти в финал.

Конкурс "Цифровой прорыв" – один из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей" . "Мы уверены, что на хакатоне специалисты смогут раскрыть весь потенциал и создать прототипы решений, которые улучшат жизнь петербуржцев в различных социально значимых областях – здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте и логистике, – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков. – Надеемся, что наше сотрудничество со специалистами из Санкт-Петербурга принесет государству не только новые технологические решения, но и обеспечит кадровый рынок высококвалифицированными командами профессионалов".

И.о. директора департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края Сергей Максимчук отметил, что сотрудничество специалистов Приморского края с конкурсом "Цифровой прорыв" станет драйвером развития инновационной экономики страны. Он уверен в потенциале специалистов и убежден, что многие их идеи положат начало сотрудничеству с частными и государственными компаниями".

"Я верю, что взаимодействие с региональными специалистами подарит нашей стране много новых кадров, которые смогут вывести государственные и частные компании на новый цифровой уровень. При этом, мы заинтересованы не в отдельных специалистах — прежде всего "Цифровой прорыв" ориентирован на поиск мультидисциплинарных команд. Поэтому нам важны все роли — разработчики, дизайнеры, маркетологи, управленцы", — резюмировал Олег Мансуров, руководитель конкурса "Цифровой прорыв".

По результатам конкурса участники смогут открыть бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" – образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей".

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса "Цифровой прорыв" приглашены более 19 тысяч человек.