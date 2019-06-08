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РИА Новости

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме. Так, у него на кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое.
"А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", — пояснил Алибасов-младший.
Несмотря на то что продюсер сразу выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в желудок. Алибасов-младший считает, что отравление могло произойти из-за суетливого характера его отца.
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Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова
"Вот он бегал, бегал, бегал, хлоп — и все. И после этого позвонил, не мог говорить, потому что ожог горла у него был очень сильный", — рассказал он.
Алибасову сделали промывание, но средство успело повредить не только горло, но и желудок с кишечником, добавил сын.
По его словам, врачи посоветовали какое-то время не навещать Алибасова, который сейчас находится в медикаментозном сне: чем больше его беспокоят, тем медленнее идет заживление.
Ранее Алибасов-младший рассказал РИА Новости, что медики смогли справиться с ожогом дыхательных путей, но проблемы с кишечником пока остаются.
О несчастном случае с Бари Алибасовым стало известно 4 июня. С тех пор он находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Семья продюсера намерена подать в суд на производителя чистящего средства "Крот", так как бутылка напоминает по форме питьевой йогурт, а на крышке нет защитной защелки.
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Обсудить 89
Бари АлибасовМосква
Популярные комментарии
Ага, всегда рядом с мойкой стоит сок. В стакане, ага. Не в холодильнике и не в бутылке или пакете, а в стакане! Рядом с мойкой!
8 июня, 17:12
Naum Vygodsky
1572321113
Этот Крот в чёрной бутылке с красной крышкой. Перепутал с ёгуртом? Ну-ну...
8 июня, 17:35
Перехватчик
110172027
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