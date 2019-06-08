Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бари Алибасов — младший Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме. Так, у него на кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое.

"А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", — пояснил Алибасов-младший.

Несмотря на то что продюсер сразу выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в желудок. Алибасов-младший считает, что отравление могло произойти из-за суетливого характера его отца.

"Вот он бегал, бегал, бегал, хлоп — и все. И после этого позвонил, не мог говорить, потому что ожог горла у него был очень сильный", — рассказал он.

Алибасову сделали промывание, но средство успело повредить не только горло, но и желудок с кишечником, добавил сын.

По его словам, врачи посоветовали какое-то время не навещать Алибасова, который сейчас находится в медикаментозном сне: чем больше его беспокоят, тем медленнее идет заживление.

Ранее Алибасов-младший рассказал РИА Новости, что медики смогли справиться с ожогом дыхательных путей, но проблемы с кишечником пока остаются.