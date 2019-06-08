СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова

МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Союз журналистов России будет внимательно следить за следственными действиями по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

"СЖР будет очень внимательно следить за всеми следственными действиями по делу Ивана Голунова. Органы правопорядка и судебные органы – должны будут ответить журналистскому сообществу и гражданскому обществу страны на все вопросы. А вопросов – очень много", - сказал Соловьев.

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что Голунов, которого задержали по делу о наркотиках, направлен в больницу для обследования.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ и Союз журналистов Москвы направили заявления в Генеральную прокуратуру и ФСБ с просьбой провести более подробную проверку в связи с задержанием Голунова.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура.

Позднее МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.