Ученые назвали напиток, полезный для сердца

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из Токийского медико-стоматологического университета, сообщает Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из Токийского медико-стоматологического университета, сообщает MedicalXpress

Научная группа провела эксперимент с участием 184 мужчин и 297 женщин. В течение года они употребляли напиток в неограниченном количестве. В конце исследования специалисты проверили состояние сердца и сосудов пациентов.

Выяснилось, что у 94 участников с артериальной гипертензией или предгипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 добровольцев с высоким уровнем холестерина его показатели уменьшились. Полученный эффект в равной степени наблюдался у мужчин и женщин, а также у различных возрастных групп.