Вечером в Москве пройдет дождь с грозой

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дождь и гроза ожидаются в субботу вечером в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет ,в ближайшие один-два часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует не укрываться под деревьями, автомобилистам - снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве, спасатели призвали жителей столицы к осторожности из-за погоды в ближайшие выходные.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды