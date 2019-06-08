Вечером в Москве пройдет дождь с грозой

Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дождь и гроза ожидаются в субботу вечером в Москве, Дождь и гроза ожидаются в субботу вечером в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет ,в ближайшие один-два часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует не укрываться под деревьями, автомобилистам - снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.