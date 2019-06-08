Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит запросы в правоохранительные органы по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если к ней поступит обращение от самого Голунова или его адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена

"Если поступит обращение от него или его адвоката, уполномоченный будет обращаться в соответствующие органы", - заявили в пресс-службе.

Пока такого обращения не поступало, добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что Голунов, которого задержали по делу о наркотиках, направлен в больницу на обследование.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура.

Позднее МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.