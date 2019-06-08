В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды

БАКУ, 8 июн - РИА Новости. Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следующий в Нахичевань, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает в субботу пресс-служба AZAL.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень), капитан корабля рейса AZAL J2-253 Баку (GYD) - Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK). Самолет благополучно приземлился в 15.08 по местному времени (14.08 по мск)", - сообщает пресс-служба.