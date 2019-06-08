Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) и Союз журналистов Москвы направили заявления в Генеральную прокуратуру и ФСБ с просьбой провести более подробную проверку в связи с задержанием корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, о чем сообщил РИА Новости глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием и предъявлением обвинения журналисту, нашему коллеге, Ивану Голунову. Полагаем, есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью. Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье "наркотики", не допустимо в правовом государстве", - говорится в тексте обоих заявлений, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В заявлении отмечается, что те, кто занимаются распространением наркотиков, обычно не привлекают к себе внимание и не занимаются журналистскими расследованиями.

"На сегодняшний день мы не имеем никаких резких оснований считать, что Иван Голунов причастен к тому, в чем его обвиняют. Полагаем также, что массовое задержание журналистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку Ивана, не возможно в демократическом обществе", - отмечается в заявлении.

"Просим Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности провести проверки по нашему заявлению", - пишут общественники.

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что Голунов, которого задержали по делу о наркотиках, будет направлен в больницу для обследования.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура.

Позднее МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.