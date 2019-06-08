Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает портал LADbible.
Девушка рассказала, что в детстве ей всегда хотелось выглядеть так же, как ее любимая игрушка.
С 2018 года 21-летняя жительница Софии более 15 раз обращалась к специалистам, чтобы увеличить губы. По ее словам, теперь они выглядят именно так, как она всегда мечтала.
"Я их (операции) не считала, может быть, и больше. По крайней мере раз в месяц. Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках", — сказала она.
Кроме того, девушка сделала операцию по увеличению груди, передает The Sun. Чтобы больше походить на куклу, Андреа покрасила волосы в светлый оттенок. Каждый день она делает яркий макияж с накладными ресницами.
Как пишет LADbible, пользователи Сети часто оставляют негативные комментарии под фотографиями студентки в фейсбуке. По их словам, девушка больше похожа не на куклу Барби, а на лох-несское чудовище или на персонажа мультфильмов — селезня Даффи Дака. По словам Андеа, она не обращает на них внимания, так как внешность — это ее личный выбор.
22 января, 18:09В Китае изуродованная после пластики блогерша покончила с собой