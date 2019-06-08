Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает портал Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает портал LADbible

Девушка рассказала, что в детстве ей всегда хотелось выглядеть так же, как ее любимая игрушка.

С 2018 года 21-летняя жительница Софии более 15 раз обращалась к специалистам, чтобы увеличить губы. По ее словам, теперь они выглядят именно так, как она всегда мечтала.

"Я их (операции) не считала, может быть, и больше. По крайней мере раз в месяц. Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках", — сказала она.

Кроме того, девушка сделала операцию по увеличению груди, передает The Sun . Чтобы больше походить на куклу, Андреа покрасила волосы в светлый оттенок. Каждый день она делает яркий макияж с накладными ресницами.