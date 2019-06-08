В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

"Россия остается донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов российских граждан, выезжающих на постоянное место жительства в другие страны, имеют высшее или среднее профессиональное образование", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.