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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в попытке сорвать разведение сил у Станицы Луганской

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Александра Хрусталь / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на КПП "Станица Луганская"
Военнослужащий на КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Александра Хрусталь
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 8 июн – РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в попытке срыва предстоящего разведения сил и средств у Станицы Луганской.
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло в среду в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе может состояться 10 июня. 8 июня Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины района КПП "Станица Луганская".
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"Данный обстрел открыто демонстрирует отказ украинской стороны от выполнения Рамочного соглашения по разведению сил и средств", - заявил Филипоненко.
По данным оборонного ведомства республики, обстрел велся по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины.
"Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская", - сказал офицер пресс-службы.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о нарушении со стороны украинских силовиков границ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.
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