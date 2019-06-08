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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

Битаров: республике одинаково важны и большие и малые инвестиции

Вчера, 16:04
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На площадке Петербургского международного экономического форума глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в интервью РИА Новости рассказал, как удалось республике подняться в национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, почему власти региона одинаково ответственно относятся к крупным и небольшим инвестициям и каковы тенденции развития агропромышленного комплекса.
- АСИ опубликовало национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ. Северная Осетия поднялась сразу на 14 пунктов. За счет чего удалось добиться таких результатов?
- Я сам раньше занимался бизнесом и прекрасно понимаю, что только развитие бизнеса , привлечение инвестиций в республику позволит нам решить самый важный социальный вопрос в республике - это трудоустройство наших граждан , а также решить вопросы наполнения бюджета. И с первого дня мы такую работу развернули в республике, изучили опыт других регионов. Например, очень помогает опыт Татарстана. Благодаря этому мы и достигли таких результатов.
Но цель - это не продвинуться в рейтинге, а привлечь больше инвестиций в регион. По-моему, сегодня в республике создаются достаточные условия для того, чтобы бизнес развивался. Мы реанимировали инструменты поддержки бизнеса, малого предпринимательства, такие как фонд финансирования, гарантийный фонд, и тд. Удалось привлечь федеральные средства на софинансирование . В республике создано Агентство развития, специалисты которого с приходом инвестора в регион "берут его за руки", помогают ему во всех вопросах, связанных с получением тех или иных разрешений, преодолением чиновничьих препонов . А с нарушениями мы боремся, в том числе в рамках созданного Совета при главе республики. Опыт распространяется на муниципалитеты, там создаются свои советы.
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Совсем недавно мы собрали большое количество представителей бизнеса – около 300 человек. Провели расширенное заседание Совета. Там были и правоохранительные органы , с которыми мы обсудили те проблемы , которые беспокоят бизнес. Считаю, благодаря всем этим комплексным мероприятиям, мы сегодня были отмечены на площадке АСИ на форуме.
Мы сегодня не разделяем крупные и мелкие инвестиции. Потому что даже маленькие инвестиции – это рабочие места. Или возможность содержать свою семью. Например, в нашем Минсельхозе разработали программу по развитию сельского хозяйства , где учли реализацию небольших проектов, например по небольшим теплицам от 6 до 10 соток . Мы выделяем техническую и консультативную помощь. Тот, кто на своем приусадебном участке установит эту теплицу, будет обеспечивать свою семью, а это уже фактически 2-3 работоспособных члена семьи, которые нашли рабочие места. Сейчас разрабатываем социальный контракт, который будет с каждым из них заключен, где будет оговариваться, что он берет на себя обязательства содержать свою семью. Такую же работу ведем и по другому направлению. Это инкубаторы по выращиванию цыплят. Вот такие небольшие локальные проекты позволят семьям в сельской местности обеспечивать себя.
Мы конечно рады и крупным проектам.
Сейчас активно идет проектирование горнолыжного курорта Мамисон в Алагирском и Ирафском районах Республики. До 1 июля должен быть представлен проект инженерных коммуникаций, а до конца года должен быть представлен полный проект. Заключены соглашения с инвесторами на строительство туристического городка, гостиниц. Рассчитываем в 2021 году получить финансирование на строительство горнолыжных трасс, канатных дорог. А 20122 году планируем принимать первых туристов.
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- Как сегодня развивается в республике сельскохозяйственный сектор?
- Сейчас наблюдается положительная динамика развития АПК в Северной Осетии. В прошлом году мы получили рекордный урожай зерновых, а это соответственно корма. Мы увеличили в два раза финансирование АПК , увеличили грантовую поддержку. Удалось получить дополнительные количество поголовья скота, которое завозится в республику из племенных хозяйств. Мы ввели у себя оказание поддержки овцеводства. Республика имеет половину сельскохозяйственных земель в горной части. Ранее овцеводство активно развивалось именно на этих территориях. Сейчас приходится их заново осваивать.
Увеличилось в республике и производство молока. Еще два года назад переработчики молока жаловались на его нехватку, то сейчас наблюдается его избыток. Планируем стимулировать строительство новых мощностей по переработке молочной продукции.
Вместе с тем, флагманом развития АПК я считаю все-таки семеноводство. Развитие семеноводства и выращивание зерновых, в частности, кукурузы, пшеницы . Здесь придумывать ничего не надо, все это было в советские времена. Надо просто вернуться к этому и использовать свои возможности. Работа такая уже ведется. В частности, успешно реализуется проект по семеноводству картофеля. Можно выращивать чистые, элитные семена картофеля которые потом реализуются в другие регионы России , Азербайджан , Армению и другие страны. Около 10 тысяч тонн было уже реализовано.
- Осваивают ли аграрии какие-либо новые виды продукции?
- В позапрошлом году к нам пришёл инвестор который выразил заинтересованность в посевах спаржи. И в прошлом году был получен неплохой урожай. Насколько я знаю, финансовый результат заинтересовал инвестора, и он сейчас собирается увеличивать посевных земель под спаржу.
Также у нас успешно развивается производство фундука , грецкого ореха . уже высажены более сотни гектар фундука. Думаю, это будет развиваться и дальше. Кроме того, посажено около 2,5 тысяч гектаров интенсивных садов , которые позволяют не только обеспечивать собственные потребности в яблоках , но и вывозить в другие российские регионы .
Есть интересные проекты по развитию виноградарства. Это позволит иметь не только свой столовый виноград , но и основы для виноделия.
Северная Осетия
7 февраля, 19:45
Республика Северная Осетия-Алания
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Интервью - АвторыРеспублика Северная Осетия - АланияПМЭФ-2019Вячеслав БитаровСеверная ОсетияЭкономика
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