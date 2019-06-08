ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР сообщили о 17 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. По территории республики было выпущено около 70 мин и артснарядов.
За прошедшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения не изменилась. Как и следовало ожидать, противник увеличил интенсивность обстрелов, сосредоточив огонь по районам 10 населенных пунктов республики.