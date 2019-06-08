Число трудоспособных россиян к 2025 году уменьшится на два миллиона человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Трудоспособное население в России сокращается, к 2025 году его станет меньше на 2 миллиона человек, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

"У нас сокращение трудоспособного населения. За последние два года оно сократилось на 1,8 миллиона человек. В среднесрочной перспективе до 2025 года, по нашим прогнозам, оно сократится еще на 2 миллиона человек", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.